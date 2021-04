Klagenfurter Kata Mackh Company auf PULS 4

In der PULS 4-Show können Leute ihre Talente vor einem breiten Publikum unter Beweis stellen. In unterschiedlichen Runden treten jeweils vergleichbare Talente gegeneinander an. Keine Jury, sondern die Zuseher bewerten die Auftritte der Akteure in der Show, die ja kein Castingbewerb ist. Egal ob Sänger, Tänzer, Akrobat, Stimmenimitator, Comedian, Tierflüsterer oder Bodybuilder – Vielseitigkeit und Abwechslungsreichtum zeichnet die bei Jung und Alt beliebte Sendung aus.