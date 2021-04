ÖBB-Duo: „Wir sind gut um die Kurve gedriftet ...“

„Österreich hat fünftgrößte Bahnindustrie“

Soll heißen: in den Ausbau der Strecken, der Bahnhöfe, der Kraftwerke, der Anschaffung neuer Waggons, der Nachtzüge etc. Was laut Matthä wenige wissen: "Österreich hat weltweit die fünftgrößte Bahnindustrie mit tollen Weltmarktführern und Nischen-Anbietern. Die exportieren auch sehr viel.“