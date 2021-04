Trauriger Rekord im Jahr der Pandemie

Sie können sich nicht wehren und schützen: Kinder und Jugendliche sind Gewalttaten in besonders tragischer Weise ausgesetzt. Und die Meldungen, die beim Amt für Innsbrucker Kinder- und Jugendhilfe eingehen, werden mehr. 2020 gab es eine besonders massive Steigerung von 37% gegenüber dem Vorjahr. Das sind 1203, also mehr als drei Meldungen am Tag! Die meisten kamen von der Polizei (345, +70%) und von Personen, die keiner Meldepflicht unterliegen (321, +45%) – das sind oft Nachbarn. Bei den Meldepflichtigen haben die Schulen ein Plus von 10% (121 Fälle), Ärzte und Krankenanstalten ein Plus von 64% (82) und soziale Einrichtungen ein Plus von 59% (81).