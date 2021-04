Opposition tritt geschlossen zurück

Konkret geht es um zwei mehrstöckige Hotels sowie zehn Chalets. Baubeginn wäre - geht es nach dem Ortschef - bereits im Herbst. In der letzten Sitzung der Gemeindevertreter überstimmte die ÖVP mit sieben zu sechs Stimmen die Opposition. „Ich wollte auch eine Bürgerbefragung initiieren, aber das wurde gleich abgeschmettert“, kritisiert der ehemalige Vizebürgermeister. Rettensteiner stimmte mit seiner Fraktion bei der Gemeindevertretungssitzung geschlossen gegen den Flächenumwidmungsplan, der für den Spatenstich nötig wäre. Auch die dritte Fraktion in der Gemeindevertretung schloss sich ihm an. „Wir finden die Idee an sich gut. Die Hotels dürfen aber nicht mehr als drei Stockwerke haben. Im jetzigen Entwurf wurde aber sehr wohl ein solches Schlupfloch offen gelassen“, sagt Martin Rainer von der Heimatliste. Die Rede ist von „punktuellen Höhenzonungen“ - also der Möglichkeit, auch höher als drei Stockwerke zu bauen.