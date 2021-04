Das letzte Puzzleteil der Koralmbahn bei Graz

Der Bau der Unterflurtrasse startete am Südportal und arbeitet sich zum Nordportal vor. Um so rasch wie möglich voranzukommen, ist in diesem Bereich eine Sperre der B67 für den Durchzugsverkehr ab 4. Mai nötig. Für die Verkehrsführung wurde ein umfassendes mehrphasiges Verkehrskonzept erarbeitet: Der Verkehr wird abschnittsweise über die B67alt via Flughafenstraße oder über die Anton-Hermann-Straße wieder auf die B67 bzw. via L373 Bierbaumerstraße großräumig über die A9 umgeleitet. Anrainer, Gewerbetreibende und Lieferanten können natürlich weiterhin zu den Grundstücken zufahren.