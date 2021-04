Rapid: Däne im Visier - aber keine Chance

Abgeschlossen ist Rapids Online-Auktion der speziellen Aufwärm-Pullover, die Max Hofmann und Co. vor dem Wiener Derby zu Ehren der verstorbenen Klub-Legende Zizo Kranjcar getragen hatten. Der Erlös von 10.500 Euro wird jetzt an ein Kinderheim in Zizos Heimat in Kroatien gespendet.