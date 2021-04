Highlights: Barcelonas Tor-Show gegen Getafe

Der FC Barcelona hat sich am Donnerstag in der Primera Division mit einem 5:2 (3:1) gegen Getafe auf Platz drei in der Tabelle vorgeschoben. Die Katalanen liegen bei einem Spiel weniger fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter. Lionel Messi traf gegen Getafe bereits vor der Pause zweimal (8., 33.). Der Argentier schraubte sein Torkonto in dieser Liga-Saison damit auf 25. Zudem profitierte Barca von einem Eigentor von Sofian Chakla (28.). Im Finish waren noch Ronald Araujo (87.) und Antoine Griezmann per Elfmeter (93.) erfolgreich.