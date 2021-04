Meister UVC: „Jetzt können wir den Klub zusperren“

Ist es. Was die Mannen von Coach Robert Koch im Sportpark auch gebührend feierten. Einige zumindest. Andere hatte der Alltag gleich wieder im Griff. So musste Coach Koch am Tag nach dem Triumph um halb sechs in der Früh zu Ungarns Nationalteam. Für Julian Zagar stand am nächsten Morgen die Volleyball-Matura in der HIB-Liebenau-Akademie am Programm. Sicher keine leichte Sache nach der Meisterfeier.