Der Bregenzerwald bleibt das „Sorgenkind“

Im Bezirksvergleich schneidet Bregenz sowohl bei den Fallzahlen als auch bei der 7-Tage-Inzidenz mit Abstand am schlechtesten ab. Das liegt vor allem an zahlreichen Clustern im Bregenzerwald. Dort scheint das Infektionsgeschehen trotz Ausreisetestpflicht und erweitertem Testangebot noch nicht unter Kontrolle zu sein. In Andelsbuch stieg die Zahl der Neuinfektionen von 32 (Mittwoch) auf 37, in Egg von 28 auf 34, in Schwarzenberg von 22 auf 31. In Lingenau sank die Fallzahl von 28 auf 27. Mit Stand 15.30 Uhr verzeichnete das Infektionsteam insgesamt 258 Infektionen im Bregenzerwald, 51 Erkrankte sind unter 18 Jahre alt.