Spekulation mit einem Grundbedürfnis

Sie haben das privatwirtschaftliche Kalkül und die persönlichen Befindlichkeiten angesprochen. Kommen wir auf das öffentliche Interesse zu sprechen: Warum fällt es den Gebietskörperschaften so schwer, dieses konsequent durchzusetzen? Fehlt es an den nötigen Instrumenten?

Grundsätzlich verfügen die Gemeinden über sehr gute Instrumente. Wie diese angewendet werden, hängt sehr stark damit zusammen, wie intensiv man sich in den jeweiligen Kommunen mit dem Thema Baukultur befasst. Da geht es um Fragen wie: Was bedeutet dieses Vorhaben für die Dorfentwicklung, was für die Region? Welche Auswirkungen hat es auf die Menschen, die hier leben, auf Gemeinschaft und Wirtschaft? Was erzählt dieses Projekt über uns, in welchen Kontext ist es eingebettet? Während die Gemeinden in Sachen Verordnungen und Einhaltung der legistischen Vorgaben sehr gut unterwegs sind, gibt es in Sachen Baukultur oft großen Gesprächsbedarf.

Ein positives Beispiel ist die Gemeinde Schruns, die vor kurzem als erster Vorarlberger Ort baukulturelle Leitlinien erstellt hat. Ganz zentral ist dabei, in einem breiten Konsens die Frage „Was ist uns wichtig?“ zu beantworten - ein Prozess, bei dem eben nicht nur über Geld, sondern vorrangig über Qualitäten, die im Dorf verwirklicht oder ausgebaut werden sollen, geredet wird. Hat man darauf eine Antwort, können die diversen Instrumente effizient angewendet werden. Und ist das öffentliche Interesse erst einmal definiert, wird man in vielen Fällen auch Private begeistern und mitnehmen können. Etwa in Form eines Anreizsystems. Zum Beispiel: Du darfst in höherer Dichte bauen, wenn du diesen oder jenen öffentlichen Mehrwert schaffst, also etwas zurückgibst bzw. einbringst in die Gemeinschaft.