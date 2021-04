16 Jahre Merkel: Wer schafft es ins Kanzleramt?

Annalena Baerbock: Grüne Berufspolitikerin mit fehlender Regierungserfahrung. Was für die einen ihr größter Nachteil ist, ist für sie ihr größter Vorteil. „Ich trete an für Erneuerung“, sagte sie bei ihrer Vorstellung als Kanzlerkandidatin. Progressivität, weg mit dem Alten, her mit dem Neuen. Man darf aber nicht vergessen: Baerbock ist seit 16 Jahren in der Politik und seit sieben Jahren im Bundestag aktiv.