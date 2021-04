Steirer Künstler sind auf Ländle-Bühnen angekommen

Segen und Gerstensuppe

Die Rechnung ging auf, das Echo auf die Aktion war phänomenal groß - auch dank der unterhaltsamen Dokumentation der Wanderung auf Social Media. Zahlreiche Künstler luden sie am Weg ins Ländle zu sich ein. So tischte Autor Felix Mitterer („Die Piefke-Saga“) Gerstensuppe und Gulasch auf, Bischof Glettler segnete die Gruppe bei ihrer Zwischenstation in Innsbruck, und Musiker Philipp Lingg gab den steirischen Kollegen Fernunterricht in Vorarlbergerisch. Sollten sie einen Gasthausbesuch einplanen, müssten sie Schnaps, Bier und Kässpätzle bestellen können - akzentfrei.