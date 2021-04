Polizist bei Demo attackiert: 2000 Geldstrafe

Der Mann sitzt mit seinem Sohn wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt auf der Anklagebank. Der Vater behauptet, er habe an einer Feldmesse teilnehmen wollen, die am 31. Jänner in Wien propagiert wurde. Dass dies nur Tarnung für eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen war, will er nicht gewusst haben. Und der Sohn? Der wollte angeblich ein vertrauliches Gespräch mit dem Vater führen ...