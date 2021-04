Heftiger Politstreit um Kosten für Liezener Spital

Es waren heiße Themen, die der Landtag am Dienstag aufgriff und die in den vergangenen Tagen auch die Schlagzeilen der „Steirerkrone“ dominierten: das neue Grundstück für das geplante Leitspital Liezen, die Gewalteskalationen an steirischen Schulen und die Pflegeheime in der Corona-Krise.