Kleinmann vor Finale: „Es braucht richtige Typen“

Der UVC Graz führt 3:0 in der Serie gegen Aich/Dob sensationell 3:0. Für Sie eine Überraschung?

Natürlich, aber so ist der Sport. Aich/Dob hat mit Martin Micheu einen zu aufgeregten Manager, der seine Spieler aufscheucht. Das macht sehr viel aus. Aber was Fred Laure in Graz alles aufgebaut hat - Respekt dafür. Er ist einer der besten Leute in Österreich. In Graz ist das Umfeld der Mannschaft sehr viel besser, da hat man sehr gute Arbeit geleistet.