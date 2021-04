Bub (6) stürzt durch Glastüre: Notarzteinsatz!

Rasche Rettungskette

Am anderen Ende des Telefons setzte der diensthabende Disponent eine perfekt funktionierende Rettungskette in Gang. Neben zwei sogenannten First Respondern des Roten Kreuzes Bruck wurde auch ein Rettungswagen aus Götzendorf zum Einsatzort entsandt. Zusätzlich alarmierte die Leitstelle den Notarzthubschrauber Christophorus 33 aus Wiener Neustadt. Nach wenigen Minuten Flugzeit setzte der Pilot die fliegende Intensivstation auf einem Parkplatz unmittelbar vor dem Wohnhaus der Familie auf.