Störfeuer aus Kärnten - Coach Koch auf der Liste

Völliges Chaos herrscht beim amtierenden Volleyball-Meister Aich/Dob! Denn nach dem 1:3 am Sonntag daheim gegen den UVC Graz und dem 0:3-Rückstand in der Best-of-7-Serie liegen die Nerven völlig blank. Schon während der Pleite sollen die Nationalteamspieler Kühl und Grabmüller die Einwechslung verweigert haben, einige Spieler haben Trainer Matjaz Hafner heftig kritisiert, außerdem sollen nach dem Spiel die Fetzen geflogen sein. Passend dazu sagte Sportdirektor Martin Micheu: „Wir sind Welten entfernt von Graz.“ Der Höhepunkt: Gestern musste Hafner gehen, Micheu sitzt am Mittwoch auf der Bank. Als möglicher Nachfolger gilt auch Graz-Trainer Robert Koch! Micheu bestätigte: „Wir haben ihn am Zettel.“