Hartbergs Chabbi: Ein Anruf beim Spielverderber

Nach seinem Tor im März, das uns die Meistergruppe gekostet hat, habe ich Kofi gleich angerufen, habe ihn gefragt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Weil er für St. Pölten das 3:3 in der 94. Minute gemacht hat, mussten wir ja in die Qualirunde“, war Hartberg-Stürmer Seifedin Chabbi auf „Spielverderber“ Kofi Schulz kurz sauer. „Aber am Ende ist es ja sein Job, dass er auch Tore schießt. Und wir sind natürlich weiterhin befreundet“, lacht Chabbi.