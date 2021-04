Der Fußball stirbt - mit oder ohne Super League

Andi Herzog war geladen. Gewohnt pointiert legte der „Krone“-Kolumnist via Facebook verbalen Zug zum Tor an den Tag. Wenn sich der Fußball-Fan nicht mehr länger "verarschen" lasse, „können wir alle zusperren“. Gerade in Corona-Zeiten die Super League aus dem Boden zu stampfen, zeuge von einer gewissen Abgehobenheit, so Österreichs Rekord-Internationaler. Die Liste Gleichgesinnter ist lang und prominent. Rudi Völler sieht in der Gründung des neuen Formats gar ein „Verbrechen“. Gruß an Liverpool: Für einen Klub, der „You‘ll never walk alone“ singe, sei es geradezu eine „Schande“, daran teilzunehmen. ManUnited-Legende Gary Neville wütete live auf Sendung ins Sky-Mikro und sprach von Hochstaplern, von „reiner Geldgier“ und einem „kriminellen Akt gegen Fans“.