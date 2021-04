Austria: Das „Finale“ in der Nordtribüne

Ein Thema, bei dem Stöger stets einen Spagat schaffen muss: Einerseits will er seine Spieler auf dem Laufenden halten (was gar nicht so leicht ist, da er selbst nicht in die aktuellen Rettungs-Gespräche involviert ist), andererseits will er sie nicht allzu sehr damit beschäftigen (oder soll man „belästigen“ sagen?). Setzt sich auch beim Spiel fort: Einerseits muss der Trainer Stöger Kommandos geben, andererseits will er die Spieler, deren Köpfe sicher nicht ganz frei sind, nicht noch mehr durch kritische Zurufe verunsichern.