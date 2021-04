Für UVC Graz ist das Wunder zum Greifen nahe

Das Volleyball-Wunder nimmt immer konkretere Formen an! Denn auch im dritten Spiel der Finalserie setzten sich die Herren des UVC Graz durch - Meister Aich/Dob wurde auswärts mit 3:1 gebogen, die Steirer führen in der Serie nun bereits 3:0. Somit fehlt nur noch ein Sieg. Und der könnte am Mittwoch daheim eingetütet werden. Bereits nach dem 2:0 in Sätzen war Aich-Boss Martin Micheu völlig entnervt. „Wir sind ratlos auf der Bank, Graz spielt unglaublich stark. Was die verteidigen, hab ich in zehn Finaljahren noch nicht erlebt. Das ist ja wie beim Chinesischen Nationalzirkus. Jetzt braucht es ein größeres Wunder.“