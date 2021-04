Rückgang des Fischbestands wegen Nierenerkrankung?

Wurde das Rätsel gelöst? Um 87 Prozent hat sich der Bestand von Bachforellen an der Messstelle der Großache in Kössen innerhalb von elf Jahren verringert. Um dem Rückgang auf den Grund zu gehen, hat das Land Tirol eine Studie in Auftrag gegeben. Diese sollte etwa klären, ob eine durch Parasiten verursachte Schädigung des Nierengewebes (PKD - Proliferative Kidney Disease) für die drastische Abnahme der Fischbestände mitverantwortlich ist. Nun liegen die Ergebnisse vor.