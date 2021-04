Aktion „Raus aus Gas und Öl“ nun für alle leistbar

Gut für den Klimaschutz

„Klimaschutz soll nämlich nicht nur etwas für diejenigen sein, die ihn sich leisten können. Klimaschutz und soziale Ausgewogenheit gehören unbedingt zusammen. Wer eine alte Ölheizung gegen eine moderne Heizung tauschen kann, spart nämlich auch in Zukunft Betriebskosten und damit bares Geld und hilft zugleich dem Klima“, so Mair. Erst kürzlich hatte der Rechnungshof Österreich ein vernichtendes Urteil in Sachen Klimaschutz erteilt, Tirol ist dabei Österreichs Schlusslicht.