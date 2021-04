Notbremse für steirische Verschwörungstheoretiker

Wer mit offenen Augen durch die Landeshauptstadt geht, der sieht es an so mancher Ecke: Ein Q. Es steht für QAnon - eine Gruppe von Verschwörungstheoretiker aus den USA, die vor allem antisemitischem Gedankengut anhängen. Aber nicht nur dieser Mythos ist in der Steiermark - vor allem seit Corona - verbreitet. Demos stehen fast wöchentlich auf dem Plan. Mittlerweile bekannte Ärzte wie Konstantina Rösch stiften an, sich nicht an die Maßnahmen zu halten und verkennen die Gefahr des Virus.