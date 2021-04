U-Bahn-Takt auf Südbahn geplant

„Mit diesem U-Bahn-Takt auf der Südbahn wird uns ein leistungsfähiger öffentlicher Verkehrsträger zur Verfügung stehen“, so Landtagsabgeordneter Martin Schuster, der sich auch in seiner Gemeinde Perchtoldsdorf über eine neue Haltestelle freuen kann. Er erwartet durch eine optimale Anbindung von Radwegen und Busverbindungen an die Haltestellen und zusätzliche P&R-Anlagen ab 2034 ein wesentlich leichteres autofreies Pendeln zwischen Wien und Niederösterreich.