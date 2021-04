„Impf-Meilenstein“ in Niederösterreich steht bevor

Meilenstein in der blau-gelben Impfstrategie: Bereits kommende Woche sollen 500.000 Personen in Niederösterreich geimpft worden sein. Und viele weitere werden bald folgen, heißt von den Verantwortlichen des Landes. Die große Hoffnung auf den kleinen Stich – sie rückt für immer mehr Landsleute also in greifbare Nähe. Wie eine Statistik (siehe Grafik) des Teams von Notruf Niederösterreich zeigt, soll mehr als ein Drittel der Landsleute bis Ende Mai durchgeimpft werden. Einige Tage später als ursprünglich geplant wird zudem die Marke von einer halben Million zwischen Enns und Leitha immunisierten Personen erreicht. „Diese Zahl darf man aber nicht eins zu eins auf geimpfte Niederösterreicher umlegen“, heißt es. Denn beinahe 100.000 Personen aus anderen Bundesländern sind hier mit eingerechnet. „Einige Zehntausende davon stammen aus Wien“, wie auf Anfrage bestätigt wird. Im Gegenzug haben auch viele Niederösterreicher in der Bundeshauptstadt Termine erhalten.