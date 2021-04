Kampf dem Restrisiko

Nach dem Sieg gegen die Austria will Hartberg heute in der Südstadt nachlegen und Rang eins der Quali-Runde verteidigen: „Admira hat wie wir gegen Ried als überlegenes Team verloren“, warnt Markus Schopp vorm Schlusslicht, „und in unseren bisherigen Duellen war’s immer eng. Da kann alles passieren. Aber wenn wir die Ruhe bewahren, können wir in der Südstadt gewinnen.“