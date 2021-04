Am Fluchtsteig ins Halltal nach St. Magdalena

Darauf geht es gemütlich empor, bei einer Weggabelung verwandelt sich die Strecke in einen Steig. Auf Höhe der Wasserfassung zieht er dann als Fluchtsteig zunächst in den Latschen bzw. Felsen empor und quert gleich eine noch schneebedeckte Rinne. Vorsicht! In dem Bereich sind auch Stufen eingebaut, Seile zum Festhalten erleichtern die Wanderung im abschüssigen Felsgelände.