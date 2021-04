Ausgesetzte Vipern schlängeln sich in Kletterareal

Für steirische Kletterer ist das Gebiet der Fischauer Vorberge und um die Hohe Wand in Niederösterreich ein wahres Paradies. Jetzt, wo es wieder wärmer wird, zieht es zahlreiche Alpinisten in diese Gegend. Dass man beim Klettersport auch auf Tiere, wie zum Beispiel Schlangen trifft, ist erfahrenen Alpinisten ja durchaus bekannt. Um die Fischauer Vorberge haben sich allerdings ungewöhnliche Gäste eingemietet. Hier tummeln sich nämlich etliche Exemplare der Hornotter, die auch in der Steiermark nur an drei geheimen Standorten zu finden ist. Die Tiere der Vorberge stammen aber, wie eine DNA-Analyse ergeben hat, aus Dalmatien. Das heißt, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit dort ausgesetzt wurden und sich nun vermehren.