Das Kärntner Stromnetz wird ständig überwacht

Wir sind es gewohnt, dass auf Knopfdruck das Licht angeht, egal, ob es draußen stürmt oder schneit. Das Smartphone lädt, wenn es an der Steckdose hängt und der Kaffeevollautomat versorgt uns täglich mit frischem Espresso. Doch damit dieser jederzeit und fast überall zur Verfügung steht, braucht es Spezialisten. Seien wir ehrlich, ein Leben ohne Strom ist für uns so gut wie undenkbar. Dafür blickten wir in die zentrale Netzleitstelle der Kärnten Netz GmbH.