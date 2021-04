Dornbirns Rothosen sind die Nummer eins im Ländle

Im zweiten Abschnitt übernahm Dornbirn erstmal die Kontrolle, näherte sich auch immer mehr dem Tor an. Und es dauerte dann auch wirklich nicht lange, bis der Torjubel durch das fast leere Stadion an der Birkenwiese schallte: Tom Zimmerschied drehte sich in der 54. Minute an der Lustenauer Strafraumgrenze einmal mit dem Ball um die eigene Achse und entledigte sich so zweier Gegenspieler, nahm Visier - und versenkte die Kugel unhaltbar für Schierl im langen Eck, 1:0 für die Rothosen.