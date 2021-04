Hundert Corona-Patienten in Salzburgs Spitälern

Die Gesundheitsbehörden vermeldeten am Dienstag 100 Covid-Infizierte, die in Salzburgs Spitälern versorgt werden. Noch am Vortag waren es 110 Personen gewesen. Insgesamt sinkt die Zahl der Covid-Patienten seit Monatsbeginn damit weiter. Auf den Intensivstationen liegen 25 Personen und damit um sechs Patienten mehr als Anfang April. Die Impferfolge zeigen sich hier noch wirklich. Denn: Das durchschnittliche Alter der Covid-Intensivpatienten liegt bei 65 Jahren – und damit unter dem jener Personen, die sich bereits gegen das Virus impfen lassen konnten.