Testpflicht nun auch für steirische Ambulanzen

Damit soll ein weiterer Beitrag gegen die Verbreitung des Coronavirus geleistet werden - teilte die KAGes am Dienstag in einer Aussendung mit. Schon bisher gilt diese Verpflichtung für Begleitpersonen von Patienten und ohnehin an anderen Orten, an denen sogenannte „körpernahe Dienstleistungen“ erbracht werden, zu denen auch medizinisch-pflegerische Leistungen zu zählen sind. Diese Verpflichtung gilt ab dem vollendeten 10. Lebensjahr. Sie gilt natürlich nicht für Notfallpatienten.