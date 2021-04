163.231 behördliche Testungen in der Vorwoche

Als wichtiges Mittel zur Eindämmung der Pandemie setzt die Steiermark weiterhin auf den Ausbau des Antigen-Testangebots. Neben der nunmehr bestehenden Möglichkeit der kostenlosen, kontrollierten Selbsttests in vielen steirischen Gemeinden und den Testungen in den Apotheken, sind auch die steirischen Teststationen sowie die Testbusse weiterhin gut genutzt: In der Vorwoche (5. bis 10. April) wurden an den Teststationen 157.230 Testungen durchgeführt, 6001 Tests wurden an den Haltestellen der Testbusse abgenommen. Von diesen insgesamt 163.231 Testungen fielen 513 Tests (rund 0,31 Prozent) positiv aus.