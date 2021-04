Tiroler Videospiele weltweit gefragt

Probleme in der Branche

„Das Interesse ist da, das sieht man auch an den Masterarbeiten, die Videospiele immer mehr zum Thema machen“, erzählt Unterhuber. Auch der Spieleraum am Wiltener Platzl läuft normalerweise gut. Trotzdem scheint die Spiele-Skepsis groß zu sein: Vor einigen Jahren wurden sie immer wieder in Zusammenhang mit jugendlichen Amokläufern gebracht - fördern diese Spiele Gewalt? „Davon geht man nicht aus. Gewalt ist Teil der Unterhaltungsindustrie - auch in Filmen und Musik. Da muss man sich eher die Frage stellen, warum gibt es grundsätzlich diese Obsession mit Gewalt?“

Ein wirkliches Problem der Spieleindustrie sind die Arbeitsbedingungen in großen Studios. Kurz vor Projektabgabe kommt es oft zur „crunch time“ - dann heißt es für Mitarbeiter, nächtelang durchzuarbeiten. Der Druck kommt von den Investoren, die nicht schaffbare Abgabetermine setzen. Ergebnis: Erschöpfte Entwickler und Spiele voller Fehler, die erst nach und nach repariert werden. Doch das Publikum lässt sich nicht vergrämen. Denn, wie Kant sagte: „Spiel ist eine Beschäftigung, die für sich selbst angenehm ist.“