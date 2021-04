Stylist: „Nippelgate“ war Justin Timberlakes Idee

Eigentlich war zunächst sogar geplant, dass Janet Jackson in einem Perlen-Tanga, wie ihn einst Kim Catrall in einer Folge von „Sex And The City“ getragen hatte, auf die Bühne kommen sollte. „Janet sollte ein Kleid tragen, Justin auf die Schleppe ihres Kleides treten und ihren Hintern in diesem Perlen-G-String offenbaren“, so Lukas. „Aber das Outfit wurde ein paar Tage vorher geändert.“