Salzburg top! Rapid bleibt nur Rolle als Gratulant

So bleibt Rapid auch in dieser Saison nur die Rolle des Gratulanten. Sieben Punkte beträgt jetzt der Rückstand. Da zuckte auch Kühbauer nach dem 0:3 (wobei noch zwei reguläre Bullen-Tore annulliert wurden) nur mit den Schultern: „Für Salzburg ist es fast schwerer, nicht Meister zu werden.“ Was ihn aber mehr wurmte: „Wir haben wieder einmal gegen sie nicht das abgerufen, was wir können, haben uns viel zu wenig zugetraut.“