Erneut mehr als 3000 Neuinfektionen in 24 Stunden Kopieren

834 Neuinfektionen - und damit die meisten im Bundesländervergleich - wurden am Samstag in Wien vermeldet. In Niederösterreich gab es 558 neue Corona-Fälle, in Oberösterreich 524, in der Steiermark 448, in Kärnten 229, in Salzburg 197, in Tirol 178, in Vorarlberg 97 und im Burgenland 74.