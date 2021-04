Ibrahimovic sieht Rot! Milan gewinnt trotzdem

Trotz einer Roten Karte für Stürmer Zlatan Ibrahimovic hat AC Milan am Samstag noch 3:1 in Parma gewonnen. Der schwedische Star-Fußballer wurde in der 60. Minute nach einer Wortspende in die Richtung von Schiedsrichter Fabio Maresca des Platzes verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Mailänder bereits mit 2:0.