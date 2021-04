Ohne Ja zu ELGA gibt es keinen Gratis-Selbsttest

Nicht jeder möchte, dass seine persönlichen Daten in der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) erfasst werden – in ganz Österreich sind es unter normalen Umständen an die 300.000 Personen, die eine Anmeldung bei dem Informationssystem verweigern. Doch diese Zahl schwindet in Zeiten von Corona, wie die ELGA GmbH bestätigt. Den vermutlichen Grund erfuhr eine „Tiroler Krone“-Leserin am eigenen Leib – ohne ELGA-Teilnahme bekommt man keine Gratis-Selbsttests in Apotheken, von denen eigentlich jedem fünf pro Monat zustehen.