Bund bremst Steirer beim Breitband aus

Es gibt also deutlich Luft nach oben - und das Land steuert der Problematik auch tapfer dagegen, vor allem mit Hilfe der Breitband- und Digitalinfrastrukturgesellschaft sbidi. Der Breitband-Ausbau im ländlichen Raum wird zuerst dort vorangetrieben, wo der größte Aufholbedarf besteht. So verfügt mittlerweile jede der steirischen Gemeinden über einen Glasfaser-Zugangspunkt, der die Grundlage für sämtliche Anschlüsse ist. 17 kommunale Ausbau-Projekte sind aktuell in Umsetzung, und zwar hauptsächlich in den Bezirken Leibnitz, Deutschlandsberg und Südoststeiermark. Bei acht war bereits Baustart, bei weiteren acht erfolgt dieser noch heuer. Das letzte Vorhaben beginnt 2022. Die aktuelle Breitband-Verfügbarkeit mit zumindest 30 Mbit pro Sekunde liegt übrigens bei 82,33 Prozent.