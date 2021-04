Tiroler (74) beim Fällen von Baum schwer verletzt

Kurz vor 10 Uhr fällte der Einheimische auf einem Anwesen in Hopfgarten im Brixental einen rund 20 Meter hohen Baum. „Als der Baum am Boden aufschlug, wurde er in Richtung des Mannes geschleudert“, heißt es seitens der Polizei. Der 74-Jährige wurde im Bereich des Oberkörpers eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Mann vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.