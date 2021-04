„The Crown“-Stars zollen Prinz Philip Tribut

In der Netflix-Serie wird das Leben der britischen Königsfamilie näher beleuchtet. Matt Smith verkörperte den Queen-Gemahl in den ersten beiden Staffeln, in denen Prinz Philip eine sehr prominente Rolle einnahm. Umso betroffener zeigt er sich nun über den Tod des Herzogs von Edinburgh, der am Freitag verstorben ist. „Ich würde Ihrer Majestät der Queen und der royalen Familie gerne mein Beileid aussprechen. Prinz Philip war der Mann. Und er wusste es. Er war 99, aber er hatte ein solch langes, ausgefülltes Leben. Und welch ein Stil. Danke für deine Dienste, alter Kerl - es wird nicht dasselbe ohne dich sein“, erklärte der britische Schauspieler in einem Statement.