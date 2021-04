Kinderhospiz MOMO: Eine würdevolle Begleitung

„Nähe zuzulassen ist in unserer Arbeit sehr wichtig, gleichzeitig aber auch, eine wertschätzende Distanz zu halten“, so die Medizinerin weiter. Sehr berührt habe sie kürzlich der Brief, den ihr eine betroffene Familie am ersten „Geburtstag“ nach dem Tod des Kindes schickte. „Die geäußerten Gedanken und die Wertschätzung geben Kraft, diesen Job zu machen.“ Die Corona-Zeit sei für die Helfer und die Familien, die zur Hochrisikogruppe zählen, eine Herausforderung - mit der man gelernt habe, umzugehen. Seine so wichtige Tätigkeit finanziert MOMO mit Unterstützung von Stadt Wien, Sponsoren und Spenden.