Klopps Worte „respektlos“! Koeman verteidigt Real

Am Samstag (21 Uhr) trifft der Niederländer mit seiner Mannschaft im Clasico auf die „Königlichen“. „Das Schwierigste für jeden Spieler ist es, ohne Fans zu spielen. Madrid ist es gewohnt, auf dem Platz zu spielen und der Gegner muss das auch tun. Ich bin mir sicher, der Rasen ist in guten Zustand - das ist kein Thema für mich“, so Koeman.