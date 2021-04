Quarantäneverweigerer aus Deutschland verletzt

Teil von Reisegruppe

Der 64-Jährige zog sich dabei eine schwere Verletzung zu. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Verunfallte selbst sowie drei ebenfalls an der Unfallstelle anwesende, aus Deutschland stammende Männer (es handelt sich um eine befreundete Reisegruppe) gegen das Covid19-Maßnahmengesetz (Nichteinhaltung der Quarantänemaßnahmen) verstoßen haben. Diesbezüglich wird Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Schwaz erstattet.