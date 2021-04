Alarm um Pool auf Autobahn im Mostviertel

Bergungen unter Lebensgefahr

Knapp 1000 "Fundstücke werden jährlich von Straßenmeisterei und den Kameraden der freiwilligen Feuerwehren unter Lebensgefahr geborgen. Am Donnerstag staunten aber sogar die erfahrenen Florianis aus Amstetten, es lag nämlich in Fahrtrichtung Salzburg eine ganze Pool-Schale auf der A1. Das verlorene Ladegut und ein Anhänger mussten geborgen und wieder transportfähig gemacht werden. Nach einer Stunde war der Einsatz zwar beendet und die Fahrstreifen waren geräumt, doch der Schreck saß dem Chauffeur und mehreren nachkommenden Lenkern noch immer in den Gliedern. Diesmal hatten aber alle Beteiligten Glück!