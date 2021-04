Quehenberger Logistics übernimmt Hofer-Lager

Quehenberger Logistics übernimmt das frühere Logistikzentrum des Diskonters Hofer in Loosdorf (Bezirk Melk). Der neue Standort an der Westautobahn sei im Netzwerk des Salzburger Unternehmens ein wichtiger Umschlagplatz für die Distribution von Konsumgütern in Österreich und nach Osteuropa, wurde am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt. Der operative Betrieb startet mit Juni. Mittelfristig sollen 200 bis 300 Arbeitsplätze entstehen, sagte ein Sprecher.