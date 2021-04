Expertin: „Tiere sind Taxis der Hausstaubmilben!“

Immer mehr Menschen leiden an Allergien: Jeder Dritte ist mittlerweile schon davon betroffen. Was kann man dagegen tun? Was ist der Unterschied zwischen Allergie und Unverträglichkeit? Und besteht bei Allergien auch die Gefahr auf einen schweren COVID-Verlauf? Darüber spricht Moderatorin Raphaela Scharf mit der Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie, Univ.-Prof. Dr. Erika Jensen-Jarolim beim Gesundheitsmagazin.