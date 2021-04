Streamingportal DAZN fasst Börsengang ins Auge

Das Sport-Streamingportal DAZN liebäugelt mit einem Börsengang. „Wenn die Umstände passen, kann ich mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren die öffentlichen oder privaten Kapitalmärkte anzapfen“, sagte Vize-Chef James Rushton der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Dies könne Teil der weltweiten Expansion sein.